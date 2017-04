Основатель "Википедии" начал борьбу с фальшивыми новостями

Ресурс не станет специализироваться на какой-либо конкретной тематике. На Wikitribune будут публиковаться новости как о политике, так и о науке или технике. Финансирование сайта будет осуществляться через краудфандинг, пишет 4pda.ru.

"Это то, о чем я очень долго размышлял. Но все обернулось для меня пост-Брекзитом и пост-Дональдом Трампом. Есть ощущение, что все пошло не так, как должно было. Качество контента в средствах массовой информации сократилось во многих областях (не во всех), и люди нуждаются в чем-то более серьезном и надежном, - рассказал Джимми Уэйлс порталу The Verge. - На Wikitribune будут новости от людей для людей".

Читатели смогут увидеть источники для каждой опубликованной истории, а журналисты будут делиться разными материалами, такими как стенограммы и интервью в формате аудио. Для начала Уэйлс хочет нанять 10 профессиональных журналистов. Они будут работать вместе с членами сообщества, которые помогут проверять факты и писать статьи. Любой представитель общественности сможет предлагать изменения, но они должны быть одобрены сотрудником или доверенным волонтером перед тем, как появятся в готовой новости.

По заверениям Джимми Уэйлса, на Wikitribune не будет рекламы. Он утверждает, что битва за внимание в интернете негативно сказывается на качестве новостей. При этом он хвалит такие издания, как The New York Times и The Guardian, которые все больше полагаются на пожертвования от подписчиков.

Читатели Wikitribune смогут оформить ежемесячную подписку за $15, чтобы иметь возможность влиять на публикуемые новости, предлагая темы, о которых они хотели бы прочесть. Это могут быть специализированные темы или местное освещение новостей, если удастся собрать достаточно денег, чтобы нанять репортера в определенной области. Уэйлс уверяет, что эта система не повлияет на нейтральность сайта, так как все опубликованные статьи будут подчиняться тем же стандартам проверки фактов и прозрачности.