Меркель: уровень охраны внешних границ ЕС ниже желаемого

"Мы совершенно точно еще не достигли того, что нам нужно", - отметила она, указав на то, что, в частности, не закончена работа по созданию в ЕС единого регистра лиц, прибывающих в страны сообщества и выезжающих из них, пишет ТАСС.

"Мы создали шенгенское пространство, в котором свобода и безопасность имеют границы, и если это не национальные внутренние границы, то это внешняя граница, которую мы должны защищать", - отметила Меркель.

"И в последние годы и месяцы мы познали, что охрана внешних границ не отвечает необходимым требованиям", - подчеркнула она. По мнению Меркель, именно от их достижения "во многом будет зависеть будущее Европейского союза".