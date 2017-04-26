Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Меркель: уровень охраны внешних границ ЕС ниже желаемого

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: OLIVER BERG/AFP/Scanpix

Страны - члены ЕС еще не достигли желаемого уровня в вопросе охраны внешних границ. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Берлине на конференции по вопросам внутренней безопасности, организованной фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

"Мы совершенно точно еще не достигли того, что нам нужно", - отметила она, указав на то, что, в частности, не закончена работа по созданию в ЕС единого регистра лиц, прибывающих в страны сообщества и выезжающих из них, пишет ТАСС.

"Мы создали шенгенское пространство, в котором свобода и безопасность имеют границы, и если это не национальные внутренние границы, то это внешняя граница, которую мы должны защищать", - отметила Меркель.

"И в последние годы и месяцы мы познали, что охрана внешних границ не отвечает необходимым требованиям", - подчеркнула она. По мнению Меркель, именно от их достижения "во многом будет зависеть будущее Европейского союза".

Наверх