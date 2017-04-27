Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото читателя: вот какую замечательную кровать я сделал сам!

Анна-Лийса Метс
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Эту кровать читатель сделал сам | ФОТО: Фото читателя.

Если вам нужна новая кровать, но вы не можете найти подходящую или же ограничены в средствах, попробуйте изготовить ее сами. Именно так поступил читатель портала Kodu.

Молодой человек мечтал о большой кровати, но не о простой, а об особенной. Такую кровать он не мог найти ни в одном магазине, поэтому принял решение: сделаю ее сам. И принялся за дело.

Еще без матраса. Фото читателя

Кровать изготовлена из палетт, или европоддонов и эффектно подсвечена LED-лампочками. Для личных нужд имеется и встроенная полочка, которая используется в качестве бара.

Полочка около кровати. Фото читателя.

Приславший  фотографии читатель портала уверяет, что кровать обошлась совсем не дорого и получилась хорошо.

Наверх