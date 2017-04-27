Фото читателя: вот какую замечательную кровать я сделал сам!

Молодой человек мечтал о большой кровати, но не о простой, а об особенной. Такую кровать он не мог найти ни в одном магазине, поэтому принял решение: сделаю ее сам. И принялся за дело.

Еще без матраса. Фото читателя

Кровать изготовлена из палетт, или европоддонов и эффектно подсвечена LED-лампочками. Для личных нужд имеется и встроенная полочка, которая используется в качестве бара.

Полочка около кровати. Фото читателя.

Приславший фотографии читатель портала уверяет, что кровать обошлась совсем не дорого и получилась хорошо.