Главы МИД: Эстония и Австралия являются друзьями и партнерами

Министры иностранных дел Эстонии и Австралии подтвердили, что Эстония и Австралия являются друзьями и партнерами, сообщил пресс-секретарь МИД Эстонии.

Бишоп выразила интерес к успехам Эстонии в области э-правительства и кибербезопасности. По словам Миксера, Эстония активно делится опытом, приобретенным в обеих сферах. "Эстонию и Австралию связывает открытость к инновациям и мы стремимся к сходным целям: хотим как найти обновляющие решения в экономике, так и взять на вооружение высокие технологии во всех сферах жизни", - отметил Миксер, вручивший также австралийской коллеге карточку э-резидента.

Участники встречи также сошлись во мнении, что Эстония и Австралия одинаково воспринимают нынешнюю ситуацию в мире. „На фоне нынешних прогнозов мы должны сохранять контакты и обмениваться мнениями с как можно большим числом государств, имеющих схожие с нашими взгляды. Нам очень важно сохранить мир, основанный на правилах, достигнутых международными договоренностями, и живущий по этим по правилам“,- отметил Миксер.

Министры иностранных дел обсудили также предстоящее председательство Эстонии в ЕС, торговые отношения ЕС и Австралии и борьбу с терроризмом.