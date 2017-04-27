Генштаб РФ допустил возможность проигрыша в ядерной войне с США

"Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать", - заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, которого цитирует "Интерфакс".

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", - заявил он на конференции по международной безопасности MCIS-2017 в Москве, пишет Newsru.

Другой докладчик на той же конференции - начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ Сергей Ягольников был столь же пессимистичен в своих оценках. Он фактически подтвердил заявление Познихира и добавил, что противоракетная система США может сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты уже на 150-й секунде полета.

"20 секунд - это обнаружение старта. 20 секунд - время доведения команд боевого управления. 45 секунд - время предстартовый подготовки противоракеты с учетом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу", - пояснил Ягольников, его слова приводит РИА "Новости".

В Совете Федерации уверены, Россия даст достойный ответ на возможную ядерную агрессию США

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что высокая оценка американской ПРО со стороны российских военных - это не сигнал Минобороны, а напротив - повод для руководства США задуматься о том, что любое развитие событий для РФ не станет неожиданностью. Он уверен, россиянам нечего опасаться - ситуация находится под контролем.

"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат - мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", - заявил Клинцевича, его цитирует ТАСС.

По словам сенатора, в данный момент самая верная гарантия сохранения мира - "это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию". "Вот именно это, прежде всего, как мне представляется, и имел в виду заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России, делая свое заявление", - подчеркнул Клинцевич.