В Эстонии меняется порядок приема женщин в армию

Новое постановление позволит большему количеству женщин поступить на военную службу. Если раньше выбор для них ограничивался двумя вариантами, новое постановление снимает эти ограничения и разрешает ходатайствовать о службе в любых воиских частях ЭР, где проводится обучение срочнослужащих.

Цахкна сказал, что, когда несколько лет назад принималось решение дать возможность женщинам нести военную службу на тех же основания, что и мужчины, они не могли и представить, что со стороны женщин будет такой большой интерес к защите родины.

Ограничения планируется снять с июля этого года. По словам Цахкна, такие изменения необходимы, чтобы количество мест для службы соответствовала реальным запросам.