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В Эстонии меняется порядок приема женщин в армию

Rus.Postimees.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Kaitseväe peastaap / www.mil.ee

Министр обороны Маргус Цахкна направил на согласование постановление, согласно которому отменяются нынешние ограничения и разрешается женщинам уже с лета на добровольных началах нести службу в любых воинских частях Сил обороны.

Новое постановление позволит большему количеству женщин поступить на военную службу. Если раньше выбор для них ограничивался двумя вариантами, новое постановление снимает эти ограничения и разрешает ходатайствовать о службе в любых воиских частях ЭР, где проводится обучение срочнослужащих.

Цахкна сказал, что, когда несколько лет назад принималось решение дать возможность женщинам нести военную службу на тех же основания, что и мужчины, они не могли и представить, что со стороны женщин будет такой большой интерес к защите родины.

Ограничения планируется снять с июля этого года. По словам Цахкна, такие изменения необходимы, чтобы количество мест для службы соответствовала реальным запросам.

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