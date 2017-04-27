Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

СМИ узнали о скорой встрече Путина и Трампа

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Дональд Трамп и Владимир Путин. | ФОТО: Scanpix/AFP

Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться в конце мая, пишет в среду "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах.

Американский лидер приедет в Европу 25-27 мая, чтобы принять участие в саммитах НАТО и G7. По сведениям издания, Трамп может сделать крюк в одну из третьих стран, чтобы встретиться там с президентом РФ, пишет "Интерфакс".

Сообщается, что этот сценарий начали детально прорабатывать после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона 12 апреля, однако задуман он был еще раньше. При этом российский источник подчеркнул, что контакты Кремля и Белого дома по согласованию даты и места встречи "ни разу не прерывались". По его словам, переговорный процесс не был нарушен ни ужесточением американских санкций в отношении РФ, ни ракетным ударом США по сирийской авиабазе.

Ранее Путин и Трамп неоднократно общались по телефону, однако лично не встречались.

Наверх