СМИ узнали о скорой встрече Путина и Трампа

Американский лидер приедет в Европу 25-27 мая, чтобы принять участие в саммитах НАТО и G7. По сведениям издания, Трамп может сделать крюк в одну из третьих стран, чтобы встретиться там с президентом РФ, пишет "Интерфакс".

Сообщается, что этот сценарий начали детально прорабатывать после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона 12 апреля, однако задуман он был еще раньше. При этом российский источник подчеркнул, что контакты Кремля и Белого дома по согласованию даты и места встречи "ни разу не прерывались". По его словам, переговорный процесс не был нарушен ни ужесточением американских санкций в отношении РФ, ни ракетным ударом США по сирийской авиабазе.

Ранее Путин и Трамп неоднократно общались по телефону, однако лично не встречались.