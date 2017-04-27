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Видео: мощные взрывы прогремели у аэропорта Дамаска

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: STRINGER/AFP

Возле аэропорта столицы Сирии Дамаска рано утром в четверг прогремела серия взрывов. Видео осветивших ночное небо разрывов опубликовано в соцсетях.

Предположительно, взрывы стали следствием бомбардировки, осуществленной израильскими ВВС, пишет Newsru.

Spectator Index сообщает, что взрывы произошли на складах недалеко от аэропорта.

Наблюдатели отмечают, что израильские ВВС регулярно наносят удары по объектам, которые, предположительно, используются боевиками организации "Хизбаллах", которая поддерживает наступательные операции сирийской правительственной армии.

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