Видео: мощные взрывы прогремели у аэропорта Дамаска

Предположительно, взрывы стали следствием бомбардировки, осуществленной израильскими ВВС, пишет Newsru.

Spectator Index сообщает, что взрывы произошли на складах недалеко от аэропорта.

Unconfirmed Reports of Multiple 'Explosions' Near Damascus International Airport in Syria pic.twitter.com/tvHYFSTOHU — Breaking911 (@Breaking911) April 27, 2017

Наблюдатели отмечают, что израильские ВВС регулярно наносят удары по объектам, которые, предположительно, используются боевиками организации "Хизбаллах", которая поддерживает наступательные операции сирийской правительственной армии.