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Eesti Gaas закроет свои конторы в трех городах Ида-Вирумаа

Rus.Postimees.ee
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Eesti Gaas. Иллюстративное фото. | ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Предприятие Eesti Gaas намерено к июню закрыть свои отделения в Йыгева, Пылва, Йыхви, Нарве и Кивиыли.

После этой реорганизации у фирмы останутся региональные центры в Таллинне, Тарту и Кохтла-Ярве, сообщает Rus.Err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Решение закрыть отделения связано с тем, что клиенты предприятия все чаще производят расчеты посредством электронных каналов и доля расчетов на местах постоянно сокращается.

Клиентов из Йыгева, Пылва, Йыхви, Нарвы и Кивиыли предприятие Eesti Gaas в дальнейшем будет обслуживать по телефону, по электронной почте и, при необходимости, обычной почтой. Кроме того, они смогут посещать региональные центры в Таллинне, Тарту или Кохтла-Ярве.

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