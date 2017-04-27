В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковая машина, пострадал один человек

Сегодня примерно в 8.10 произошло ДТП на 66-ом километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Кальмакюла. По предварительным данным, двигавшаяся в сторону Тарту Škoda, за рулем которой была 39-летняя женщина, совершала разворот, когда в нее сзади врезался грузовик Scania, за рулем которого был 50-летний мужчина.

От полученного удара Škoda вылетела на встречную полосу, где столкнулась с машиной Saab, за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Škoda получила легкие повреждения и была доставлена в больницу для проверки здоровья. Другие участники аварии не пострадали.