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В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковая машина, пострадал один человек

Дополнено в 10:27!

Rus.Postimees.ee
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Полицейская машина. Иллюстративное фото. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В Ида-Вирумаа на шоссе Йыхви-Тарту сегодня утром произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Сегодня примерно в 8.10 произошло ДТП на 66-ом километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Кальмакюла. По предварительным данным, двигавшаяся в сторону Тарту Škoda, за рулем которой была 39-летняя женщина, совершала разворот, когда в нее сзади врезался грузовик Scania, за рулем которого был 50-летний мужчина.

От полученного удара Škoda вылетела на встречную полосу, где столкнулась с машиной Saab, за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Škoda получила легкие повреждения и была доставлена в больницу для проверки здоровья. Другие участники аварии не пострадали.

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