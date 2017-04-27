Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Нымме из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Пожарный. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Спасателям пришлось вывести на улицу жильцов из трехэтажного многоквартирного дома в столичном районе Нымме, в котором возник пожар в лестничной клетке.

Сообщение о пожаре в доме на улице Махла поступило в центр тревоги в среду около 20.30, сообщает Rus.ERR.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в лестничной клетке горит распределительный щит и проводка. Поскольку лестница была заполнена дымом, спасатели вывели людей из дома на улицу.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пожар был ликвидирован к 21.00.

Наверх