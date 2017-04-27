В Нымме из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома
27 апреля 2017 г., 09:48
Спасателям пришлось вывести на улицу жильцов из трехэтажного многоквартирного дома в столичном районе Нымме, в котором возник пожар в лестничной клетке.
Сообщение о пожаре в доме на улице Махла поступило в центр тревоги в среду около 20.30, сообщает Rus.ERR.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что в лестничной клетке горит распределительный щит и проводка. Поскольку лестница была заполнена дымом, спасатели вывели людей из дома на улицу.
Медицинская помощь никому не потребовалась, пожар был ликвидирован к 21.00.