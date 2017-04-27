В Нымме из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома

Сообщение о пожаре в доме на улице Махла поступило в центр тревоги в среду около 20.30, сообщает Rus.ERR.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в лестничной клетке горит распределительный щит и проводка. Поскольку лестница была заполнена дымом, спасатели вывели людей из дома на улицу.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пожар был ликвидирован к 21.00.