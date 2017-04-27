Четверть участников лагеря гособороны сбежали после первой же ночевки

Младший инструктор Сакалаской дружины Оскари Мокс признал, что прежде проходившим практическую часть обучения гособороне, когда школьники должны провести три ночи в Вялустеских лесах, не приходилось оказываться в таком холоде и сырости, поскольку обычно этот лагерь организовывали в конце июня – в начале мая. В этот раз в плане обучения не нашлось другого времени, кроме последней недели практически зимнего апреля.

Из начавшегося в понедельник лагеря, во вторник ушли 23 молодых человека из 90. По словам Мокса, уходили как по состоянию здоровья, так и потому, что просто не осталось сил. Насколько человек в состоянии справиться с нагрузкой зависит от прежней подготовки: «Если он привык только двигать компьютерную мышку, то ему, конечно, тяжело».

Во вторник, по его словам, в лагере была самая ужасная погода. Однако от дальнейшего участия в лагере отказалась только одна представительница слабого пола.

На лагерной площадке до обеда стояли 12 зеленых палаток, из двух труб поднимался дымок. Большинство учеников находились на занятиях, но из одной палатки доносились голоса, а во второй кто-то пел.

В палатке первой группы, рассчитанной на шестерых постояльцев, студентка Хелина Хальяс пытается развести огонь в печке. По ее словам, в лагере должно быть весело, по-другому его не пережить. Она – одна из трех девушек, которая делит эту палатку с тремя парнями-однокашниками. Аннете Маарья Роосма, Мария Солл и Хелина Харьяс рассказали, что в будущем у них есть план пройти срочную службу в армии и эта мысль возникла в голове еще до того, как они попали в лагерь. Даже ночевки в палатке в плохую погоду не испугали отважных девчонок.

Франс Рудольф Лейс – будущий строитель конструкций из дерева, признал, что девушки хорошо со всем справляются, а в вооруженных силах мужчины и женщины равны. Печка быстро разгорелась, и в палатке стало тепло – поддерживающая огонь компания не замерзнет этой ночью. Компания, следящая за печкой посменно, призналась, что у соседей получается не так хорошо, как у них – некоторые палатки пропускают воду.

«Многие относятся к этому с юмором. Наша палатка все время оказывается в правильном месте», - сказал получающий в училище профессию водителя грузовика Валдис Йыги.

На вопрос, что они сделают первым делом, когда вернутся домой, молодые люди ответили в одни голос: «Пойдем мыться».

И живущая в соседней палатке будущий повар Мерилин Пяйвисте мечтает о душе. Она правда, говорит, что эти три дня без удобств переживает отлично: «Выживает сильнейший».

Мартин Мери говорит, что не хочет сдаваться. Физически молодым людям в лагере не трудно, больше измучила погода. В прошлом году во время аналогичного лагеря на улице было больше 20 градусов тепла.

Чтобы узнать, что представляет из себя лагерь гособороны, вчера в него привезли учеников пятого класса местной Кесклиннаской школы. Поход организовал классный руководитель Юрии Оямаа, который является членом дружины Кайтселийт. Сопровождавшая их инструктор женского батальона Тийна Отт рассказала, что школы становятся все активнее и это впервые, когда школы сами захотели принять участие в чем-то, что происходит за пределами дружины. А в пятницу в гости к Сакалаской дружине придет целая Паалалиннаская школа.