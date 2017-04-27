Читать всем таллиннцам: с 1 мая в столице меняется движение общественного транспорта

Троллейбус 9-й линии уходит в небытие. Со 2 мая троллейбусная линия 9 заменяется автобусной линией 72 Кескузе - Копли и обслуживать ее будут новые гибридные автобусы «Вольво 7900», соответствующие по выхлопу норме Евро-6. Маршрут трамвайной линии 2 меняет название. Он будет называться Балтийский вокзал - Суур Паала.

С 1 мая меняются названия некоторых остановок автобусный линий 1A, 12, 49, 50, 54 и 55, а также трамвайной линии 2. Вместо автобусной остановки Айатеэ появится остановка Айа теэ, вместо остановки Тонди раба - остановка Осмуссааре, вместо остановки Юлемисте - остановка Суур-Паала. Последним объясняется изменение названия маршрута трамвая 2 линии.