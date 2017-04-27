На левом берегу реки Пярну вырастет элитный жилой район

В Пярну сейчас отсутствуют частные жилые дома высокого класса. На выбранном для застройки побережье реки будет проложена тихая тупиковая улица, которая плавно перейдет в тропу здоровья. Запланированы места для купания, причалы для лодок и прочие элементы сладкой жизни.

Квартал получил итальянское название Fiume Portata, что переводится как "поток реки". Сегодня в фундамент одного из восьми строящихся домов будет заложен краеугольный камень. Всего планируется построить десять домов.

Строящиеся элитные двухэтажные дома будут иметь площадь от 114 до 122 м2, а участки, на которых они расположены - 600-700 м2. Ориентировочная стоимость домов - 225 000-270 000 евро.

Будущим покупателям предлагается интересная услуга: обмен имеющегося у них жилья на новый дом с доплатой.

Девелопер Fiume Portata - паевое товарищество Hansakodu, строит дома A Corp OÜ. Проектировщик - Alfa Arhitektid OÜ. Автор дизайна интерьеров - Марелийс Райд. Продажей занимается LVM Kinnisvara.