Борис Джонсон заявил, что Великобритания не признает Крым частью России

«Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех стран Европы и отказываемся признать незаконную аннексию Крыма Россией», - сказал Джонсон в среду, 26 апреля, на банкете, устроенном в столице страны лордом-мэром лондонского Сити.

Джонсон коснулся и других важных вопросов внешней политики Соединенного Королевства, таких как отношения с США и Брекзит. Министр выступил за тесный союз с Вашингтоном, выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа в Сирии, а также одобрил позицию премьер-министра Терезы Мэй на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС.

В частности, глава МИД подчеркнул, что Великобритания поддержала действия США, направленные против убийства мирных граждан при помощи химического оружия в Сирии, и будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за химатаки. Как отмечает РИА «Новости», тем самым Джонсон, член Консервативной партии, вступил в заочную полемику с лидером лейбористов Джереми Корбином, заявившим, что в случае прихода к власти он прекратит бомбардировки Сирии.

Говоря о предстоящем выходе страны из ЕС, Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть определенный план на переговоры по Брекзиту, и этот план позволит Британии и ЕС выстроить «особое партнерство», которое послужит интересам и британцев, и европейцев.

«И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле», - сказал министр.

Телеканал отмечает, что выступление Джонсона стало его первой программной речью с 18 апреля, когда Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов, и может считаться выражением внешнеполитической концепции тори.