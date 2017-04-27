Сборную Голландии по футболу вновь возглавит Дик Адвокат

Как утверждает NEWSru со ссылкой на местный портал AD.nl, официальный договор с Королевским футбольным союзом Нидерландов он пока не подписал, однако нет никаких сомнений, что в ближайшее время все будет согласовано.

В настоящее время Адвокат возглавляет «Фенербахче». Срок его контракта истекает в июле этого года.

Ожидается, что ассистентом 69-летнего Адвоката станет бывший нападающий голландской сборной Руд Гуллит, успевший в 2011 году поработать тренером в грозненском «Тереке».

Напомним, что сборная Голландии по футболу осталась без наставника после фиаско в Софии от сборной Болгарии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018. Тогда был отправлен в отставку Данни Блинд.