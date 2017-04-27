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Вопрос читателя: что делать, чтобы рассада не вытягивалась?

Rus.Postimees.ee
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Пикированная рассада помидоров. | ФОТО: Частный архив

«На улице еще холодно, поэтому рассаду приходится держать дома. Что делать, чтобы она не вытягивалась?», - спрашивает читатель Rus.Postimees.

Отвечает председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин:

Лучше всего рассаду высеивать вовремя — в начале апреля. Тогда такие проблемы не возникнут.

Если уже столкнулись с этим, могу посоветовать средство «Атлет» - регулятор роста растений. Оно разводится с водой в нужных пропорциях и поливается под корень растения, которое прекращает вытягиваться. В то же время у растения начинает утолщаться стебель и увеличивается корневая система.

Могут помочь и другие методы. Например, если в помещении высокая температура, ее надо понизить, поскольку при жаре растение начинает слишком интенсивно развиваться.

Также можно ограничить полив, чтобы земля не была постоянно влажной и не поливать до тех пор, пока листья не начнут немного закручиваться, а потом обильно полить один раз. Кстати, например, томаты и вовсе надо поливать один раз в неделю.

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