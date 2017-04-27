На что тратят свои деньги жители Эстонии в Google Play?

«Только за последние полгода здесь десятикратно увеличилось количество покупок», – говорит Арон и приводит усредненный портрет обладателя аккаунта в Google Play: 36-летний житель Харьюмаа, который ежемесячно тратит почти 15 евро на платные услуги онлайн-магазина.

«Преобладающая часть покупок связана с индустрией развлечений, и в ней можно выделить четыре самые крупные категории: стратегические и азартные игры, порталы знакомств и музыкальные услуги», – перечисляет Арон и добавляет, что в игровом секторе чаще всего приобретаются дополнительные возможности в виде игровых денег для ускорения продвижения на более высокие уровни.

Итак, что же чаще всего покупают жители Эстонии в Google Play?