Мэра Риги в очередной раз оштрафовали за общение со школьниками на русском языке

«Вы не поверите, но Центр госязыка выписал мне еще один штраф - 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Facebook. По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Facebook является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что моя личная страница», - возмутился Ушаков.

Мэр Риги сравнил Центр государственного языка с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр госязыка, кажется, решил пойти на рекорд», - написал градоначальник.

Ушаков заявил, что его позиция остается неизменной и он оспорит штраф в суде. По мнению мэра, закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть закон он не нарушал и ничего менять в своем поведении не собирается.

«Когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости», - пообещал мэр.

Ушаков ведет свою страницу в Facebook на трех языках - латышском, русском и английском. Летом 2016 года Центр госязыка наложил на него штраф за использование русского языка в аккаунтах рижской думы в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram. Мэр заявил, что такое решение незаконно, поскольку, во-первых, закон «не регулирует общение чиновников с гражданами в зарубежных соцсетях», а во-вторых, «рижская дума и дальше будет продолжать общаться с публикой, как и прежде, на трех языках - латышском, русском и английском». Штраф был оспорен мэром.

В феврале 2017 года Центр государственного языка снова предъявил претензии Ушакову - за общение на русском со школьниками в День теней. День теней проводится в Латвии с 2001 года, «тенями» именуются школьники, которые могут прийти на место работы известных людей и крупных должностных лиц, чтобы проверить правильность выбора будущей профессии. Обычно в проекте участвует президент, председатель Думы и другие крупные чиновники, а также государственные и частные компании.

9 мая 2015 года на праздничном мероприятии Ушаков произнес речь только на русском языке, проигнорировав латышский. Центр госязыка после этого инцидента устроил проверку в отношении мэра, но оказалось, что тот хотел поддержать русскоязычное население, а поскольку устроителем мероприятия была общественная организация, законодательство не было нарушено.

В Латвии один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны.