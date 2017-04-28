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Видео: как кинозвезда Мила Кунис квартиру своих родителей ремонтировала

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Американская киноактриса родилась в украинском городе Черновцы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Родители Милы, Эльвира и Марк, до сих пор живут в той же кварире.

До ремонта квартира площадью 55 м2 выглядела как результат представления бывших советских людей о евроремонте в середине 90-х годов ХХ века. Аккуратно, чисто, скучно, желто-персиковые стены и кожаная мебель.

С помощью дизайнера из каталога My Houzz Мила перекрасила все в нейтральный белый цвет, снесла стену между кухней и гостиной, поменяла паркетную доску, мебель и аксессуары. Родители актрисы были невероятно растроганы этим жестом.

Фотографии квартиры до и после ремонта можно посмотреть ЗДЕСЬ, а видео - ниже.

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