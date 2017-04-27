Совет по бюджету Эстонии: намеченная бюджетная политика противоречит закону

По прогнозу Министерства финансов, сейчас экономика Эстонии не достигает своего потенциального уровня, а разрыв ВВП полностью будет закрыт в 2020 году. Поскольку такие показатели рынка труда, как быстрый рост зарплат и высокий уровень занятости указывают на хорошее состояние экономики, отрицательный разрыв ВВП может, по оценке Международного валютного фонда (МВФ) и совета по бюджету, быть ниже в этом году и закрыться в 2018 году, сообщил совет.

Поэтому совет по бюджету считает сомнительной потребность в дополнительных мерах для стимулирования экономики в текущем экономическом цикле.

Удерживание структурного дефицита правительственного сектора на желаемом уровне требует быстрого роста налоговых поступлений. Совет по бюджету считает прогноз налоговых поступлений чрезмерно оптимистичным, поскольку высокое количество намеченных налоговых изменений и сложность их осуществления повышают количество ошибок в прогнозе потенциальных налоговых поступлений.

Согласно государственной бюджетной стратегии на период 2018−2021, на последующие три года намечена дефицитная структурная бюджетная позиция правительственного сектора, которая в 2018 и 2019 году составит 0,5 процента ВВП. Это противоречит действующему закону о государственном бюджете.

Совет по бюджету осведомлен о намерениях правительства таким образом изменить бюджетные правила, чтобы за счет ранее скопившегося структурного профицита допускался структурный дефицит в размере до 0,5 процента ВВП. По мнению совета, даже при условии, что в закон о государственном бюджете внесут соответствующие поправки, структурный дефицит за 2018 год окажется выше допустимой законом суммы.

Поправки, которые планируется внести в закон, подготовлены за крайне короткий срок и говорят о принципиальном изменении в сторону допущения более расслабленной бюджетной политики. С учетом того, что последние поправки в закон о госбюджете вносили всего три года назад, для обеспечения надежности бюджетных правил необходимо в будущем избегать столь частых изменений.

Согласно закону о государственном бюджете, совет по бюджету должен весной давать оценку экономическому и финансовому прогнозу Министерства финансов и намеченной в государственной бюджетной стратегии структурной бюджетной позиции правительственного сектора. В этом году эти документы были составлены с крайне коротким интервалом, поэтому совет включил обе оценки в одну публикацию.

Совет по бюджету — независимое консультирующее собрание, чья задача заключается в том, чтобы оценивать бюджетную политику Эстонии. Заседания совета проходят в соответствии с необходимостью, но не менее пяти раз в год. Согласно уставу, совет должен выражать мнение о государственных макроэкономических и финансовых прогнозах, а также бюджетной стратегии и достижении цели структурной бюджетной позиции правительственного сектора.

Совет по бюджету состоит из шести членов. Согласно уставу, председателя, заместителя председателя и четырех членов совета на пять лет назначает совет Банка Эстонии по предложению президента центробанка.

Председатель оценивающего бюджетную политику Эстонии независимого совета — глава кафедры экономической теории Тартуского университета профессор Рауль Эаметс, вице-председатель — финансовый эксперт Андрус Альбер. Члены совета — профессор экономики Тартуского университета Урмас Варблане, аналитик центра политических исследований Praxis Андрес Вырк, вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик и заведующий отделом денежной политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэр.