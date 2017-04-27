Эжени Бушар: Мария Шарапова – мошенница, такие не должны возвращаться в спорт

«Возвращение Шараповой? Не думаю, что это правильно. Она обманщица, а я считаю, что обманщики не должны возвращаться в любом виде спорта. Такие люди не должны иметь возможность вновь соревноваться», - цитирует ее слова Eurosport.

«Это несправедливо ко всем честным игрокам. Считаю, что WTA делает неправильный посыл молодым игрокам, словно говоря: «Жульничайте, а потом мы снова вас встретим с распростертыми объятиями». Это неправильно. Теперь я не могу сказать, что Шарапова является спортсменкой, с которой я беру пример», – сказала Бушар.