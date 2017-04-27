Британцы в панике: "Синий кит" добрался до Туманного Альбиона

"Полиция предостерегает, что "суицидальная" игра "Синий кит" держит путь в Великобританию" - гласит заголовок британской Daily Mail. Администрация одной из школ в городе Бэзилдон (графство Эссекс) сообщает, что после консультаций с полицией Эссекса ее известили о "Синем ките", поясняет журналист Александер Робертсон.

Газета приводит текст письма, с которым ознакомилось первоначально издание Essex Live. Письмо написал родителям учеников директор школы "Вудлендс": "Благодаря полиции мы обнаружили игру, о которой, как мы считаем, вам следует узнать. Она называется "Синий кит", в нее играют через многочисленные платформы социальных медиа. К игрокам прикрепляют повелителя, который контролирует их в течение 50 дней, каждый день они получают задание для выполнения. На 50-й день повелители, стоящие за игрой, дают детям указание покончить с собой, и, к сожалению, некоторые в разных точках планеты это сделали".

Издание сообщает: ранее британские полицейские размещали в интернете предостережения об игре, адресованные родителям детей и подростков.

По мнению издания, панику подогрела смерть двух девушек-подростков в российском Усть-Илимске в феврале.