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СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза

Rus.Postimees.ee
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На борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва. | ФОТО: TASS/TASS

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко опровергла распространенную в СМИ версию о крушении в декабре 2016 года самолета Ту-154 над Черным морем по причине перегруза.

"Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", - сказал Петренко в четверг "Интерфаксу".

"Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз", - подчеркнула она. Представитель СКР добавила, что публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов.

Накануне "Газета.ру" сообщила со ссылкой на участвующих в расследовании экспертов, что причиной авиакатастрофы чрезмерная масса груза на борту, из-за которого взлетный вес Ту-154 превысил 110 тонн при нормативных 98. Издание отметило, что на момент вылета лайнер был дозаправлен по максимуму - в баках оказалось 35,6 тонн топлива.

"Газета.ру" подчеркнула, что экипаж о перегрузе не знал и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса самолета.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Лайнер, вылетевший в Сирию, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

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