Причиной гибели пограничников в Хаапсалу могло стать стечение обстоятельств

Сегодня газета Õhtuleht написала, что один пограничник в спасательном жилете утонул потому, что потерял сознание прежде, чем смог открыть спасательный жилет, а у второго жилет был неправильно закреплен и когда мужчиина попытался его раскрыть, жилет задушил его. В народе это называется сухим утоплением.

После публикации материала прокуратура сообщила, что не может подтвердить утверждения газеты. «Поскольку производство по уголовному делу еще не завершено, нельзя сказать, что случилось и по какой причине погибли два пограничника», - сказал руководящий следствием прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Индрек Калда.

По информации Postimees, причиной подобных утоплений обычно становится стечение нескольких обстоятельств. Например, то, что у спасательного жилета пограничника не был закреплен шнурок, проходящий под пахом. В теории он должен уберегать от того, что открывающийся жилет начинает ползти вверх и душит того, на ком он надет.

Поскольку ремни не были закреплены на пограничнике, случилось самое страшное. Трагическому удушению предположительно способствовало и то обстоятельно, что погибший был крепкого телосложения. После открытия жилета пограничник утратил возможность дышать и умер от сухого утопления.

Кружаший катер погранохарны в Хаапсалуском заливе / PPA

В Департаменте полиции и погранохраны Postimees сказали, что не могут прокомментировать эти утверждения - ни подтвердить, ни опровергнуть - до тех пор, пока расследование официально не завершено. По сути постановление о прекращении производства уже сейчас лежит на столе у прокурора.

«Следователи на самом деле попросили у прокуратуры разрешения на прекращение расследования, но это разрешение еще не дано. Ляэнеская окружная прокуратура на данной стадии должна убедиться, что в ходе следствия были собраны все доказательства, проведенных следственных мероприятий достаточно и они согласуются с выводами. При необходимости по требованию прокуратуры могут быть проведены дополнительные мероприятия», - объяснил окружной прокурор Калда.

До тех пор, пока разрешение на прекращение производство не выдано, результаты следствия не могут считаться окончательными, а потому, по сообщению прокуратуры, ни один из выводов пока что нельзя воспринимать всерьез: «Прокуратура осуждает факт обнародования в СМИ доказательств по еще ведущемуся следствию и разглашение преждевременных выводов».

По заверению прокуратуры, с выводами следствия после завершения производства прежде всего дадут ознакомиться родственникам погибших. После этого о результатах сообщат журналистам и общественности.

Погибшие в Хаапсалу пограничники. / Фото: Ээро Вабамяги.

28 июня прошлого года, около 19.15 в паре километров от берега была найдена моторная лодка Хаапсалуского отдела полиции. Мотор лодки работал, лодка кружила на месте, но экипажа на борту не было. В 19.45 недалеко от лодки нашли одного пограничника, а в 20.05 - и второго. Оба были мертвы.

Одним из погибших был верховный комиссар Тармо Камер, который работал пограничником с 1996 года. Вторым погибшим был комиссар Ренеэ Карк, который служил в погранохране с момента ее образования в 1991 году.