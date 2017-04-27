Причиной гибели пограничников в Хаапсалу могло стать стечение обстоятельств

По данным Postimees, свою роль в гибели одного из пограничников в Хаапсалуском заливе летом прошлого года могло сыграть то обстоятельство, что его спасательный жилет не было до конца закреплен. На данной стадии следствия прокуратура отказывается детально говорить об этом деле.
Сегодня газета Õhtuleht написала, что один пограничник в спасательном жилете утонул потому, что потерял сознание прежде, чем смог открыть спасательный жилет, а у второго жилет был неправильно закреплен и когда мужчиина попытался его раскрыть, жилет задушил его. В народе это называется сухим утоплением.
После публикации материала прокуратура сообщила, что не может подтвердить утверждения газеты. «Поскольку производство по уголовному делу еще не завершено, нельзя сказать, что случилось и по какой причине погибли два пограничника», - сказал руководящий следствием прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Индрек Калда.
По информации Postimees, причиной подобных утоплений обычно становится стечение нескольких обстоятельств. Например, то, что у спасательного жилета пограничника не был закреплен шнурок, проходящий под пахом. В теории он должен уберегать от того, что открывающийся жилет начинает ползти вверх и душит того, на ком он надет.
Поскольку ремни не были закреплены на пограничнике, случилось самое страшное. Трагическому удушению предположительно способствовало и то обстоятельно, что погибший был крепкого телосложения. После открытия жилета пограничник утратил возможность дышать и умер от сухого утопления.
Кружаший катер погранохарны в Хаапсалуском заливе / PPA
В Департаменте полиции и погранохраны Postimees сказали, что не могут прокомментировать эти утверждения - ни подтвердить, ни опровергнуть - до тех пор, пока расследование официально не завершено. По сути постановление о прекращении производства уже сейчас лежит на столе у прокурора.
«Следователи на самом деле попросили у прокуратуры разрешения на прекращение расследования, но это разрешение еще не дано. Ляэнеская окружная прокуратура на данной стадии должна убедиться, что в ходе следствия были собраны все доказательства, проведенных следственных мероприятий достаточно и они согласуются с выводами. При необходимости по требованию прокуратуры могут быть проведены дополнительные мероприятия», - объяснил окружной прокурор Калда.
До тех пор, пока разрешение на прекращение производство не выдано, результаты следствия не могут считаться окончательными, а потому, по сообщению прокуратуры, ни один из выводов пока что нельзя воспринимать всерьез: «Прокуратура осуждает факт обнародования в СМИ доказательств по еще ведущемуся следствию и разглашение преждевременных выводов».
По заверению прокуратуры, с выводами следствия после завершения производства прежде всего дадут ознакомиться родственникам погибших. После этого о результатах сообщат журналистам и общественности.
Погибшие в Хаапсалу пограничники. / Фото: Ээро Вабамяги.
28 июня прошлого года, около 19.15 в паре километров от берега была найдена моторная лодка Хаапсалуского отдела полиции. Мотор лодки работал, лодка кружила на месте, но экипажа на борту не было. В 19.45 недалеко от лодки нашли одного пограничника, а в 20.05 - и второго. Оба были мертвы.
Одним из погибших был верховный комиссар Тармо Камер, который работал пограничником с 1996 года. Вторым погибшим был комиссар Ренеэ Карк, который служил в погранохране с момента ее образования в 1991 году.