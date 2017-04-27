Правительство утвердило бюджетную стратегию на 2018-2021 годы

Государственная бюджетная стратегия включает достигнутые и намеченные политические цели, в том числе те виды доходов, которые только планируется разрешить по закону. Это политический документ, который в денежной форме выражает все планы правительства и цели, которых оно намерено достичь, сообщила пресс-служба правительства.

Бюджетной стратегия обещает в 2018 и 2019 году допустить дефицит бюджета на 0,5 процента ВВП, а в 2020 году — на 0,3 процента ВВП. Правительство планирует воспользоваться дефицитом для стратегических инвестиций. По планам, к 2021 году бюджет правительственного сектора достигнет структурного баланса. Правительственный сектор включает также местные самоуправления, Кассу страхования от безработицы и Больничную кассу, которые обладают собственными бюджетами.

Согласно бюджетной стратегии, в ближайшие годы налоги на рабочую силу снизятся, а косвенные налоги вырастут. Налоги на рабочую силу существенно сократятся в связи с реформой не облагаемых налогом доходов, которая увеличит не облагаемый налогом минимум для людей с низкими и средними зарплатами до 500 евро в месяц. В следующем году эффективная ставка налогообложения рабочей силы сократится на 0,74 процента ВВП.

В 2018 году инвестиции правительственного сектора достигнут максимального уровня всех времен. В период 2018-2021 правительство инвестирует 2,3 млрд евро, это сумма включает также инвестиционные субсидии и инвестиции посредством Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Правительство в том числе в рамках программы стратегических инвестиций выделит в период 2018-2020 в общей сложности 315 млн евро на повышение конкурентоспособности экономики Эстонии и обороноспособности Эстонии, в том числе на инфраструктуру.

Правительство планирует в том числе изменить систему родительских отпусков и компенсаций, чтобы поощрить более равномерное распределение родительских отпусков между матерями и отцами и поддержать участие родителей на рынке труда. Поэтому для родителей создадут более гибкие возможности использования родительских отпусков и получения компенсаций. Кроме того, правительство продолжит повышать зарплаты учителей, чтобы гарантировать наличие мотивированных преподавателей и прирост молодых учителей.

В рамках реформы финансирования здравоохранения дополнительное финансирование за четыре года составит 215 млн евро. Это позволит гарантировать жизнеспособность финансирования системы медицинского страхования, повысит доступ к медицинской помощи и качество услуг.

Правительство каждый год будет выделять на самостоятельную обороноспособность Эстонии не менее 2 процентов ВВП. Кроме того будут покрываться расходы, связанные с присутствием в Эстонии союзников, которые в том числе включают инвестиции в городок Тапа. Кроме того, в рамках программы инвестиций в обороны 2018-2020 будет инвестировано 60 млн евро и продолжится строительство восточной границы.

На основе государственной бюджетной стратегии будет составлен проект государственного бюджета на следующий год, который правительство представит Рийгикогу осенью.

В четверг правительство также одобрило программу стабильности. Согласно правилам координирования бюджетной политики ЕС, страны-члены раз в год должны представлять обновленные программы стабильности и конвергенции. Эстония в качестве страны еврозоны представит программу стабильности Еврокомиссии и Совету ЕС. Программа стабильности выражает политику правительства по выполнению требования заключенного странами ЕС пакта о стабильности и росте, которые ограничивают допустимые дефицит бюджета и налоговое бремя правительственного сектора стран.