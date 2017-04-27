Китайские хакеры пытались взломать американскую систему ПРО в Южной Корее

Хакеры пытались проникнуть в южнокорейские военные системы обороны, связанные с развертыванием на территории страны американского зенитного ракетного комплекса THAAD. Атаку организовали кибершпионы, поддерживаемые властями Китая, заявил CNN глава аналитического отдела по вопросам кибершпионажа американской компании FireEye Джон Халтквист.
По его словам, происхождение взломщиков из КНР подтверждает, в частности, тот факт, что они говорили на китайским языке, сообщает портал Newsru.com.
"Мы знаем этих персонажей уже несколько лет, мы наблюдали за их деятельностью", - заявил он.
Халтквист отметил, что мишенью хакеров был как минимум один объект, связанный с размещением ракет. Он также заявил, что, по мнению экспертов, целью атаки был шпионаж и получение информации, а не подрывная деятельность и нанесение ущерба работе THAAD.
В МИД Южной Кореи подтвердили, что военные системы страны подверглись попытке кибератаки со стороны КНР. Представитель ведомства отметил, что это произошло в прошлом месяце и что быстрые защитные меры позволили предотвратить взлом, однако отказался уточнить, являлись ли мишенью хакеров именно объекты THAAD.
Между тем в МИД Китая обвинения отвергли. Там заявили, что китайское правительство выступает против любых форм кибератак и борется со всеми формами хакерской активности.