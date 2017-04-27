Китайские хакеры пытались взломать американскую систему ПРО в Южной Корее

По его словам, происхождение взломщиков из КНР подтверждает, в частности, тот факт, что они говорили на китайским языке, сообщает портал Newsru.com.

"Мы знаем этих персонажей уже несколько лет, мы наблюдали за их деятельностью", - заявил он.

Халтквист отметил, что мишенью хакеров был как минимум один объект, связанный с размещением ракет. Он также заявил, что, по мнению экспертов, целью атаки был шпионаж и получение информации, а не подрывная деятельность и нанесение ущерба работе THAAD.

В МИД Южной Кореи подтвердили, что военные системы страны подверглись попытке кибератаки со стороны КНР. Представитель ведомства отметил, что это произошло в прошлом месяце и что быстрые защитные меры позволили предотвратить взлом, однако отказался уточнить, являлись ли мишенью хакеров именно объекты THAAD.

Между тем в МИД Китая обвинения отвергли. Там заявили, что китайское правительство выступает против любых форм кибератак и борется со всеми формами хакерской активности.