Правительство, поднимающее цены на пиво, обречено?

При введении ступенчатого подоходного налога непросто будет тем работникам, которые получают вознаграждение за труд сразу от нескольких работодателей, сказал в интервью "Бухгалтерским новостям" руководитель отдела формирования политики и права Эстонской Торгово-промышленной палаты Марко Удрас.
Прошло пять месяцев с тех пор, как новое правительство сообщило о налоговых изменениях. Некоторые из этих новшеств уже вступили в силу. Как чувствуют себя сегодня предприниматели?
Если говорить в целом, то наши предприниматели совсем не довольны нынешней налоговой политикой государства. Новое правительство собирается ввести довольно много новых налогов. Например, планируется установить налог на использование дорог грузовыми автомобилями, масса которых достигает более 3,5 тонн. Это прямо или косвенно затронет многие фирмы, а государство таким образом планирует получить в казну дополнительные 16 млн евро.
Кроме того, планируется ввести дополнительный акциз на упаковку, который окажет наибольшее влияние на предприятия, занятые в сфере оптовой и розничной торговли, а также пищевой промышленности. В дальнейшем все предприниматели-упаковщики должны будут уплачивать государству акциз, если они выпускают упаковку на рынок. И тут государство тоже планирует получить дополнительные 15-20 млн евро.
Оба нововведения предположительно вступят в силу с 2018 года.
Это же далеко не все...
Нет, конечно. Это лишь последние идеи. Наверняка вы слышали о налоге на сахар, который должен начать действовать с 2018 года. Далее следует упомянуть о так называемом залоговом подоходном налоге. Этот налог коснется предприятий, которые выдают займы своим дочерним или материнским предприятиям. При выдаче такого займа государству следует уплатить 20% от займа, и эту сумму государство вернет, если заем будет возвращен в течение двух лет. Цель введения данного налога – препятствовать выводу не облагаемой налогом прибыли из Эстонии, но на самом деле налог придется уплачивать и в случае выдачи займов в Эстонии внутри одного концерна. Введение залогового подоходного налога запланировано с начала 2018 или 2019 года, на данный момент точной информации пока нет.
К тому же некоторые налоговые изменения уже действуют.
Именно, уже вступили в силу повышения акцизов на алкоголь, табак и топливо. Наверняка уже многие ощутили это на своем кошельке. С лета повысится акциз и на слабоалкогольные напитки более чем на 50%.
Тут нельзя не процитировать Швейка: «…ни одно правительство не продержится и дня, если поднимет цену на пиво!» Правда, говорил он это про Чехию. Думаете, в Эстонии будет по-другому?
Цены на алкоголь в Эстонии повысились, но люди покупают его в Латвии. Это привело к ситуации, когда приграничная торговля в последнее время стремительно набрала обороты, в результате чего государство уже недосчиталось 10 млн евро.
Дело в том, что новое правительство зафиксировало в коалиционном договоре много обещаний, выполнить которые весьма затратно. Одно из таких обещаний – реформа не облагаемого налогом дохода, а по сути, установление ступенчатого подоходного налога. Его введение обойдется государству в следующем году в сумму около 140 млн евро. Надо же брать откуда-то эти деньги. Вот и придумывают различные налоги: где-то 10 млн, где-то 40 млн евро, глядишь, и наберутся сотни миллионов, которые в государственный бюджет выплачивают предприниматели, а в конечном итоге и потребители. Посмотрим, к чему все это приведет.
Предыдущие правительства тоже всегда пытались «улучшить» налоговую систему, однако сейчас идет какой-то нескончаемый поток новых идей в этом направлении. Кажется, что сегодня уже все домохозяйки в курсе новых налоговых изменений. Откуда они берутся? Неужели, правда, рынок диктует?
Во-первых, все эти нововведения прописаны в коалиционном договоре. Правда, очень абстрактно, без деталей. Министерство финансов должно эти общие идеи отражать в более конкретных законопроектах. При разработке той или иной идеи министерство советуется с различными заинтересованными группами, в том числе и с нами (Торгово-промышленной палатой). А вот слышат нас или нет – это уже другой вопрос. Мы можем говорить, что введение какого-то налога неразумно, но государство не обязано считаться с нашей точкой зрения. Если в бюджете уже запланированы дополнительные миллионы от введения определенных налогов, то, естественно, эти налоги введут, несмотря ни на что.
Все грустно...
Конечно. К примеру, уже долгое время предприниматели говорят о необходимости уменьшения налогов на рабочую силу. Была надежда на то, что с этого года социальный налог снизится с 33 до 32,5%, но этого не случилось. По сути, за две недели до планируемого вступления изменений в силу государство их отозвало. Получается, нарушили так называемое правило шести месяцев, согласно которому о налоговых изменениях, имеющих отрицательное влияние, предпринимателей должны предупреждать минимум за полгода.
Но есть в этой бочке дегтя и ложечка меда. Например, акциз на дизельное топливо, который планировали увеличить на 10%, так и не подняли. Не был увеличен и налог с оборота для предприятий гостиничной сферы. Когда хотели его ввести, было много шума, сейчас же предприятия этой отрасли могут облегченно вздохнуть. Но вопрос – надолго ли?
И в-третьих, расходы, связанные со спортивными занятиями работников в определенном размере, не будут считаться специальной льготой. Это значит, что предприятия смогут возмещать расходы на спортивные занятия работников без обложения налогом. И это не обязанность предпринимателей, а одна из возможностей. Данное изменение вступит в силу со следующего года. Более благоприятной для работодателей станет и система налогообложения расходов предприятий на транспорт и проживание своих работников. А именно, в определенных случаях эти расходы будут освобождаться от налога на специальные льготы. Вступление данных изменений в силу запланировано на 1 июля текущего года.
Это не такие уж серьезные послабления, если учесть, например, к какой неразберихе приведет введение ступенчатого подоходного налога.
Особенно непросто будет тем работникам, которые получают вознаграждение за труд сразу от нескольких работодателей. Мало того, в будущем может произойти так, что очень многие люди будут доплачивать Налогово-таможенному департаменту после подачи декларации о доходах. Сегодня же все привыкли к ситуации ровно наоборот.
С одной стороны, понятно желание государства помочь низкооплачиваемым работникам, а с другой – сегодня много говорится об эффективности и повышении производительности труда работника. Но на человека умного, талантливого, много успевающего и хорошо зарабатывающего эти изменения повлияют отрицательно.
Не повлечет ли это за собой очередной волны заработных плат в конвертах?
Выплата заработных плат в конвертах – это проблема, с которой нужно постоянно бороться ради обеспечения честной конкуренции. С 1 апреля, например, вступили в силу законодательные изменения, согласно которым налоговый управляющий раз в квартал будет публиковать на своем сайте данные об обороте предприятий и количестве работников. Можно будет посмотреть, уплачивает ли ваш партнер или конкурент честно налоги, понять, какова средняя заработная плата на его предприятии, и сравнить ее со средней по сектору.
Благодаря этому увеличится прозрачность предпринимательской среды, будет гарантирована честная конкуренция, а общественность сможет лучше отслеживать законопослушность субъектов налога.
Почему за столько лет мы не пришли к единому знаменателю в этом вопросе?
С течением времени ситуация все же улучшилась – выплаты заработных плат в конвертах уменьшились. Возможно, проблема таких выплат кроется в менталитете. Ведь когда у нас день рождения республики, певческий праздник или наш спортсмен выигрывает какие-то важные соревнования, то мы все проникаемся чувством гордости и некой общности и как бы участвуем в этом важном событии. Когда же речь заходит о заработной плате в конверте, то многие не понимают, насколько это отрицательно влияет на все общество. Когда выплачивается такая заработная плата, то у государства остается меньше средств на детское образование, полицию, медицину и Спасательный департамент. Плохо это сказывается и на пенсиях.
Возникает дилемма: с одной стороны, необходимо собирать налоги, с другой – сколько же можно увеличивать нагрузку на предпринимателей. Есть ли у Торгово-промышленной палаты идеи, за счет чего можно пополнять государственную казну сегодня?
Ее можно пополнить за счет улучшения поступления налогов. По оценке Налогово-таможенного департамента, в 2015 году налоговая дыра составила 419 млн евро. На государственном бюджете положительно сказалось бы ее уменьшение даже на 100 млн евро.
Вместо введения новых налогов мы предложили бы повысить на один процент налог с оборота. В отличие от планируемых изменений, такое повышение не повлияло бы на конкурентоспособность эстонских предприятий на внешних рынках.
Предприятия ожидают от государства, прежде всего, стабильности налоговой среды. Слишком частое изменение регулирующих налогообложение законов и короткие сроки подготовки к изменениям подрывают чувство уверенности предпринимателей.
Марко Удрас выступит на первом Таллиннском экономическом форуме, основной темой которого станет: бизнес в Эстонии после налоговых реформ. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.