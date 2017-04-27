Правительство, поднимающее цены на пиво, обречено?

Прошло пять месяцев с тех пор, как новое правительство сообщило о налоговых изменениях. Некоторые из этих новшеств уже вступили в силу. Как чувствуют себя сегодня предприниматели?

Если говорить в целом, то наши предприниматели совсем не довольны нынешней налоговой политикой государства. Новое правительство собирается ввести довольно много новых налогов. Например, планируется установить налог на использование дорог грузовыми автомобилями, масса которых достигает более 3,5 тонн. Это прямо или косвенно затронет многие фирмы, а государство таким образом планирует получить в казну дополнительные 16 млн евро.

Кроме того, планируется ввести дополнительный акциз на упаковку, который окажет наибольшее влияние на предприятия, занятые в сфере оптовой и розничной торговли, а также пищевой промышленности. В дальнейшем все предприниматели-упаковщики должны будут уплачивать государству акциз, если они выпускают упаковку на рынок. И тут государство тоже планирует получить дополнительные 15-20 млн евро.

Оба нововведения предположительно вступят в силу с 2018 года.

Это же далеко не все...

Нет, конечно. Это лишь последние идеи. Наверняка вы слышали о налоге на сахар, который должен начать действовать с 2018 года. Далее следует упомянуть о так называемом залоговом подоходном налоге. Этот налог коснется предприятий, которые выдают займы своим дочерним или материнским предприятиям. При выдаче такого займа государству следует уплатить 20% от займа, и эту сумму государство вернет, если заем будет возвращен в течение двух лет. Цель введения данного налога – препятствовать выводу не облагаемой налогом прибыли из Эстонии, но на самом деле налог придется уплачивать и в случае выдачи займов в Эстонии внутри одного концерна. Введение залогового подоходного налога запланировано с начала 2018 или 2019 года, на данный момент точной информации пока нет.

К тому же некоторые налоговые изменения уже действуют.

Именно, уже вступили в силу повышения акцизов на алкоголь, табак и топливо. Наверняка уже многие ощутили это на своем кошельке. С лета повысится акциз и на слабоалкогольные напитки более чем на 50%.

Тут нельзя не процитировать Швейка: «…ни одно правительство не продержится и дня, если поднимет цену на пиво!» Правда, говорил он это про Чехию. Думаете, в Эстонии будет по-другому?

Цены на алкоголь в Эстонии повысились, но люди покупают его в Латвии. Это привело к ситуации, когда приграничная торговля в последнее время стремительно набрала обороты, в результате чего государство уже недосчиталось 10 млн евро.

Дело в том, что новое правительство зафиксировало в коалиционном договоре много обещаний, выполнить которые весьма затратно. Одно из таких обещаний – реформа не облагаемого налогом дохода, а по сути, установление ступенчатого подоходного налога. Его введение обойдется государству в следующем году в сумму около 140 млн евро. Надо же брать откуда-то эти деньги. Вот и придумывают различные налоги: где-то 10 млн, где-то 40 млн евро, глядишь, и наберутся сотни миллионов, которые в государственный бюджет выплачивают предприниматели, а в конечном итоге и потребители. Посмотрим, к чему все это приведет.