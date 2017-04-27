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На рабочем столе Трампа есть красная кнопка. Никогда не угадаете, для чего она

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп | ФОТО: Scanpix/AFP

Рабочий стол президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома оснащен специальной красной кнопкой, после нажатия которой в комнату вскоре заходит прислуга со стаканом кока-колы, пишет агентство Associated Press.

"Будучи человеком, привыкшим к богатству и его атрибутам, Трамп быстро адаптировался к жизни в резиденции президента, часто обращая внимание гостей на различные мелочи в исторических интерьерах", - написала репортер агентства Джули Пейс в публикации, посвященной достижениям Трампа за первые 100 дней на посту главы государства.

"Вскоре после нажатия красной кнопки, расположенной на рабочем столе, который американские лидеры используют десятилетиями, входит дворецкий Белого дома с кока-колой для президента", - отметила Пейс.

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