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Фото: в Пирита установлены желтые знаки для владельцев собак

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Управа района Пирита

Управа части города Пирита в последние годы в большом количестве устанавливала желтые знаки, сообщающие о том, что добропорядочный владелец собаки всегда убирает за своим питомцем. В рамках месячника по благоустройству и по просьбам жителей количество таких знаков было увеличено.

По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёльдера, в настоящее время в Таллинне проводится месячник по благоустройству, цель которого заключается в том, чтобы навести в городе порядок и еще больше внимания уделить вопросам, касающимся благоустройства.

Как сказал Мёльдер, в соответствии с правилами содержания собак и животных в городе Таллинне владелец животного обязан убирать экскременты своей собаки или кошки, а также выводить собаку в общественное место только на прогулочном поводке, обеспечивая при этом безопасность. «Даже вполне дружелюбная собака может испугать сограждан, напасть на другое животное или, заигравшись, выбежать на проезжую часть», – привел он примеры необходимости поводка.

Мёльдер добавил, что цель знаков – выразить признательность порядочным владельцам собак, которые уже сейчас убирают за своими животными, и напомнить остальным, что правила предусмотрены для всех.

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