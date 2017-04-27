Аллик: на руководителей PERH подали в суд, чтобы избежать уголовного дела

Сегодня в Харьюском уездном суде дают показания обвиняемый в коррупции бывший глава PERH Тынис Аллик и руководитель ИТ-отдела Марко Кильк, сообщает Postimees.ee.

Аллик рассказал, что в 2012 году он выяснял вопрос о том, может ли он совмещать должность руководителя больницы и работать на Helmes – фирму, занимающуюся производством программного обеспечения.

«Мне сказали, что закон такую деятельность не ограничивает, так как Helmes не является нашим прямым конкурентом», - отметил он.

Он рассказал суду, что его сотрудничество с Helmes предполагало рекламу продукции фирмы, которой пользовалась и больница PERH, в других больницах и в ходе зарубежных поездок. Помогал ему Кильк. Всего Аллик и Кильк потратили на данный проект по 195 рабочих часов. «За это нам обещали заплатить 17 500 евро каждому, но мне заплатили только 500 евро», - отметил он.

«Helmes оплатил мне поездки на сумму 10 700 евро», - отметил он. Имеются в виду поездки в Ниццу, Тенерифе, на юг Франции и в Милан. Именно из-за них Helmes подал в суд на Аллика. Представители Helmes утверждают, что их обманули, так как поездки должны были быть рабочими, но в итоге оказались отдыхом.

Аллик же считает, что это фирма Helmes должна ему и Кильку денег, которые она не выплатила за выполненную работу. Он даже обращался с этим вопросом к Яану Пиллесаару. «Он пояснил, что у Helmes не было выбора. Мне показалось, что они боялись, что иначе они сами пойдут под суд. Они говорили, что эти поездки можно истолковать, как коррупцию», - отметил он.

При этом по словам Аллика, представители Helmes обещали, что после суда компенсируют ему все расходы. Разговор происходил у Пиллесаара дома. В нем участвовали сам Пиллесаар, Аллик, Кильк и еще один представитель Helmes Яан Казе. «Для нас это предложение было неприемлемым. Мы считаем, что Helmes нас обманул», - заявил он.