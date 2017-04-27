Перевод за секунду: скоро банковские платежи можно будет производить гораздо быстрее

В еврозоне разрабатывается ряд проектов, направленных на то, чтобы клиентские платежи между разными банками совершались в реальном времени, как уже происходит с платежами внутри банка. В ряде стран эта услуга заработает в конце этого года, коммерческие банки Эстонии также готовятся предоставлять ее, но пока не определили срок, сообщил Банк Эстонии.

Сейчас в Эстонии в реальном времени производятся внутрибанковские платежи, а межбанковские — пять раз в день с понедельника по пятницу. Поскольку банковское дело в Эстонии крайне концентрировано, две трети платежей производятся внутри банков. В первом квартале этого года в день в среднем производилось 123 000 межбанковских платежей с общим оборотом в 145 млн евро.

Как показывает опыт Великобритании, Дании и Швеции, на рынке существует высокий спрос на платежи в реальном времени. В Великобритании система ускоренных платежей заработала еще в 2008 году, с ее помощью в день совершают около 4 млн платежей, одну пятую часть всех безналичных платежей.

В Дании похожая система платежей заработала в 2014 году, уже за ее первые дни работы ее посредством было совершено более 100 000 платежей в день, тогда в как всего в стране за день совершается более миллиона платежей. В Швеции шесть крупнейших банков ввели систему платежей в реальном времени в 2012 году, у нее более 5 млн пользователей.

Производство платежей в реальном времени стало бы хорошей новостью и для ожидающих поступления денег торговцев. Эстоноземельцы активно платят с помощью карт, но для торговцев карточные платежи означают, что деньги поступают на счет только на следующий день. В большинстве банков уплаченные в пятницу вечером деньги продавец получает только в понедельник. Таким образом, от возможности совершения платежей в реальном времени выиграли бы как клиенты банков, так и торговцы.