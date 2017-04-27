Фото: в сейфе музея в Тарту нашли золото
27 апреля 2017 г., 14:06
В Музее природы Тартуского университета недавно было найдена коллекция драгоценных металлов, содержащая золото.
Музей здания и экспонаты, хранящиеся в нем, пережили не одну государственную власть – первые ученые работали здесь еще в царское время. Ценная находка была обнаружена во время очередного переезда, сообщает Postimees.ee.
В сейфе, который считался пустым, обнаружили 12 коробок с драгоценными металлами. На металлических предметах были этикетки, которые предположительно датируются серединой 19 века.
В коробках, среди прочего, были обнаружены платина и золото. Когда золото попало в музей, пока не установлено.