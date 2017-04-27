«Это же наркоман»: читательница обвиняет скорую помощь в медлительности, в скорой все отрицают

Случай, о котором рассказала редакции Rus.Postimees жительница Маарду Юлия, произошел около полутора месяцев назад: вечером 8 марта в общественном туалете одного из маардуских магазинов работники обнаружили молодого человека без сознания. Дыхание у него было затруднено, он весь посинел. Юлия, являющаяся сотрудницей магазина, предположила передозировку наркотиками и немедленно позвонила в Кризисный центр. Оператор центра сообщила, что вызов принят и соединила Юлию с дежурным врачом, рекомендации которого стал выполнять находившийся тут же охранник магазина. Но скорой все не было, а молодому человеку явно становилось все хуже.

«Через 15 минут я еще раз позвонила в центр тревоги выяснить, где скорая и что делать. Оператор пыталась сначала соединить нас с логистикой - неудачно, затем с врачом - неудачно, потом просто сказала ждать: скоро будут», - вспоминает Юлия. Как следует из детализации ее звонков, она звонила на экстренный номер трижды: в 19.21, в 19.34 и в 19.42. По словам Юлии, медики подъехали не раньше, чем через 22 минуты после вызова. Ей бросилось в глаза, что спецсигналы на машине не были включены, а когда она спросила, почему бригада ехала так долго, ответ ее ошеломил.

«На мой вопрос, почему так долго, мне был дан ответ «это же наркоман», с возмущением вспоминает она. - Тогда я спросила, а какая, собственно, им разница - он пострадавший, в любой момент может умереть. На это мне посоветовали немедленно удалиться, поскольку я не родственница». Слова о том, что пациент наркоман, как говорит Юлия, слышал и охранник магазина. При этом свои фамилии и номер бригады медики назвать отказались.

Юлия обратилась с жалобой на действия медработников к руководству Tallinna Kiirabi, но ответ ее не удовлетворил: в нем говорилось, что вызову был приписан высший приоритет и, с учетом дорожных условий, скорая прибыла на место в максимально короткое время. В спецсигналах не было необходимости, а медработники не испытывали негативных эмоций к пациенту, утверждалось в ответе главврача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа.

«Иначе как отпиской это не назовешь, - уверена Юлия. - Считаю, что данная бригада взяла на себя функции определять, кто достоин жить, а кто нет. Именно поэтому они и двигались столь неспешно на вызов. Считаю это чрезвычайно общественно опасным, особенно учитывая позицию руководства скорой помощи».

Rus.Postimees обратился за комментарием в Tallinna kiirabi. Поскольку Рауль Адлас находится в командировке, ситуацию прокомментировал руководитель транспорта и логистики Таллиннской скорой помощи Сильвер Сийм, временно исполняющий обязанности главврача.

«По нашим данным, бригада скорой помощи ехала 16 минут, обычное время на этом маршруте – 19,5 минут. Скорая получила сигнал из Кризисного центра в 19.25. Это означает, что бригада отреагировала и выехала в течение минуты. Они были на месте в 19.41. Это абсолютно нормально с учетом того, что ни одной бригады в Маарду и на окраине Ласнамяэ не было, а на дорогах было скользко», - отметил Сийм. То, что Юлия звонила трижды и первый звонок поступил в 19.21, а не в 19.25 Сийм объяснил следующим образом: Юлия звонила не напрямую в скорую, а в Кризисный центр, который отдал распоряжение скорой помощи именно в 19.25.