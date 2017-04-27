Правительство направит договор о Rail Baltica на ратификацию в Рийгикогу

«Мы решили, что передадим договор о Rail Baltica Рийгикогу на ратификацию», - сказал премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции правительства и добавил, что Rail Baltica является хорошим проектом для эстонских экономики, людей и сообщений.

В январе премьер-министры трех стран Балтии заключили соглашение о прокладке Rail Baltica. Для того, чтобы оно вступило в силу, его должен ратифицировать Рийгикогу. Симсон ранее говорила, что закон о ратификации поступит в Рийгикогу предположительно 2 мая.

Согласно представленным во вторник расширенным итогам проведенного консалтинговой фирмой EY анализа окупаемости Rail Baltica, за время службы железнодорожного проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро. Без софинансирования со стороны ЕС, от которого надеются получить 85-процентное финансирование капитальных расходов, проект Rail Baltica финансово нежизнеспособен.

По последним данным, ориентировочная стоимость международной железнодорожной трассы Rail Baltica вместе с прокладкой перегона Каунас - Вильнюс составит 5,8 млрд евро. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, в том числе самофинансирование составит 250-300 млн евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.