Bloomberg узнал о беспокойстве Медведева по поводу своего будущего в российской политике

Двое других собеседников издания, близких к Кремлю, сообщили, что Медведев вероятно станет более «уязвимым» с приближением выборов президента РФ 2018 года. Согласно опубликованным в начале апреля результатам опроса «Левада-Центра», в течение месяца после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных владениях Медведева рейтинг одобрения деятельности премьера упал на 10%, передает NEWSru.

В марте этого года Медведев показал самый низкий с 2006 года рейтинг среди населения. Выяснилось, что лишь 42% респондентов одобряют деятельность премьера, 57% не одобряют. Таким образом, медведевский рейтинг снизился в этом году до исторического минимума, поскольку ниже 50% уровень одобрения его деятельности не опускался никогда.

Как отмечает Bloomberg, отказ от непопулярного премьер-министра был бы «легким выбором» в преддверии президентской кампании 2018 года в России. Действующему главе государства Владимиру Путину, которому «победа в следующем году почти гарантирована, который укрепляет свой статус самого долгоправящего русского лидера со времен Сталина, трудно вызвать энтузиазм у избирателей». Смена второго лица в государстве могла бы «дать представление о том, как вдохнуть новую жизнь в путинское правительство, и помочь повысить явку избирателей, разочарованных в результате самого продолжительного экономического спада за последние два десятилетия», говорится в статье Bloomberg.

С другой же стороны, отставка Медведева может придать смелости противникам Путина. «Главный из них - Алексей Навальный, адвокат-активист, выпустивший в начале марта документальный фильм, в котором обвинил Медведева в накоплении роскошной недвижимости в России и Италии на более чем миллион долларов, направленный его бизнес-соратниками в фиктивные благотворительные фонды», - отмечает агентство.

Накануне были опубликованы результаты опроса «Левада-Центра», посвященного отношению россиян к деятельности Медведева. Социологи зафиксировали снижение за год числа тех, кто доверяет премьеру, с 14% до 3%. При этом число «совершенно не доверяющих» главе кабмина граждан выросло с 14% до 19% соответственно. Число респондентов, выражающих «симпатию» Медведеву, снизилось с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го. Количество испытывающих «отвращение» возросло с 2% до 4%.

Выяснилось, что 45% россиян в той или иной степени поддерживают уход Медведева с поста председателя правительства. «Определенно за» его отставку выступили 18% респондентов, «скорее за» - 27%. При этом доля настроенных в разной степени против его ухода с поста составила 33%.

Падение рейтинга Медведева эксперты связали, в частности, с публикацией в марте этого года фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон», в котором рассказывается о тайных владениях, якобы находящихся в распоряжении премьера. Выход материала вызвал волну протестов против коррупции по всей стране.