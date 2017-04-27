Eurostat: самый низкий уровень безработицы среди молодежи в странах Балтии - в Эстонии

В Латвии в прошлом году был самый высокий уровень молодежной безработицы в странах Балтии, свидетельствуют данные Eurostat, охватывающие 275 регионов ЕС.
В Латвии в возрастной группе от 15 до 24 лет уровень безработицы составлял 17,3%, и это на 0,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.
В Эстонии уровень безработицы среди молодежи составлял 13,4% (+0,3 процентных пункта), в Литве - 14,5% по сравнению с 16,3% годом ранее.
В среднем в ЕС уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 24 лет составлял 18,7%, что на 1,6 процентных пунктов меньше, чем в 2015 году.
Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в ЕС был в испанском регионе Мелилья (69,1%), а самый низкий - в германской Швабии (4,3%).
Страны Балтии из-за своих малых размеров в отчете на регионы не делятся.