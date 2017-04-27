10 признаков того, что вы так и останетесь бедными

Издание приводит 10 признаков того, что вы никогда не станете миллионером:

Вы много работаете, но не с умом

В школе нас учили, что нужно много работать, чтобы хорошо жить. Это только половина правды. На самом деле нужно работать с умом, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.

Вы делаете упор на сбережения, а не на заработок денег

Нужно не только увеличивать размер сбережений, но и размер дохода. Да, откладывать деньги очень важно, но это не единственное, на что нужно обращать внимание. Чтобы деньги откладывать, нужно их сначала заработать.

Вы покупаете вещи, которые вы не можете себе позволить

Если вы живете не по средствам, то никогда не разбогатеете. Даже прибавка к зарплате не поможет.

Вы довольствуетесь постоянным доходом

Обычные люди получают деньги за количество проведенных на работе часов. Богатые люди получают деньги за результат.

Вы не инвестируете заработанные деньги

Чем раньше вы начнете инвестировать заработанные деньги, тем лучше. Обычно миллионеры инвестирую в среднем около 20 процентов своего дохода.

Вы не пытаетесь воплотить свою собственную мечту

Если вы хотите быть успешными, то делайте то, что любите. Слишком много людей совершают ошибку, не пытаясь воплотить свою собственную мечту.

Вы редко выходите из своей зоны комфорта

Если вы хотите быть богатым и успешным, то нужно рисковать и выходить из своей зоны комфорта.

Вы не знаете для чего вам деньги

Разбогатеть гораздо проще, если у вас есть четкая цель, на что вы хотите заработать денег.

Вы сначала тратите, а потом копите

Для того, чтобы стать богатым нужно сначала отложить деньги, а затем отдавать их другим. Слишком много людей первым делом отдают деньги банкам, государству и так далее.

Вы не верите, что можете разбогатеть

Обычный человек считает, что стать богатым – это привилегия, которой достойны только избранные. На самом деле в капиталистическом обществе возможность стать богатым есть у каждого.