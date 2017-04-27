Картина дня: бюджетная стратегия, причина гибели пограничников в Хаапсалу и побег участников лагеря гособороны

Четверть участников лагеря гособороны сбежали после первой же ночевки

«Немного сыро, ничего страшного», - подбадривал вчера руководитель лагеря гособороны Оскари Мокс молодежь из Вильяндиского центра профобучения, ползущую на брюхе по полю с целью научиться перемещаться в оружием в руках. Четверть участников лагеря на следующий день переместилась… в сторону дома. Читать далее...

Женщина заказала нападение на проштрафившегося сожителя

«Зайдя в парк, я увидел двух пожилых дам, как вдруг кто-то обратился ко мне со словами „Поговорим по-мужски!“. Я только и успел посмотреть на одного, быстро на другого, как оказался на земле и меня начали бить. Я не помню, говорили мы еще о чем-то или нет». Читать далее...

Транспортировка необычного груза

В ночь на четверг в Таллинне транспортировали 50-метровый резервуар. Его перевозили в порт, и транспортировка оказалась очень сложной. Читать далее...

Медвежата на деревьях

Житель Эстонии обнаружил возле своего дома лазающих по деревьям медвежат. Он взял телефон, подошел к дереву и сделал несколько фотографий. Читать далее...

Причина гибели пограничников в Хаапсалу

По данным Postimees, свою роль в гибели одного из пограничников в Хаапсалуском заливе летом прошлого года могло сыграть то обстоятельство, что его спасательный жилет не было до конца закреплен. На данной стадии следствия прокуратура отказывается детально говорить об этом деле. Читать далее...

Бюджетная стратегия

Правительство утвердило государственную бюджетную стратегию на четыре последующих года, которая в том числе предусматривает дефицит бюджета в размере 0,5 процента ВВП. Читать далее...

Меняется порядок приема женщин в армию

Министр обороны Маргус Цахкна направил на согласование постановление, согласно которому отменяются нынешние ограничения и разрешается женщинам уже с лета на добровольных началах нести службу в любых воинских частях Сил обороны. Читать далее...

На дорогу рухнула каменная ограда

На улице Аардла в Тарту сегодня утром на подъездную дорогу к старой кузнице рухнула каменная ограда. На место были вызваны спасатели, чтобы выяснить, нет ли кого-то под завалами. Читать далее...

В музее нашли золото

В Музее природы Тартуского университета недавно было найдена коллекция драгоценных металлов, содержащая золото. Читать далее...