Необычный дом в Нымме, который только кажется старинным
28 апреля 2017 г., 11:50
Мы привыкли в тому, что новые многоквартирные дома выглядят, как стеклянные кубики. Но этот ныммеский дом просто поражает своей архитектурой.
В ныммеском районе Рахумяэ находится дом, который напоминает виллу времен первой Эстонской республики, однако это - вполне себе современное многоквартирное здание.
Фото: KV.EE
Дело в том, что современный семиквартирный дом строится на месте находящегося там в 1922 году частного дома Марта Кульюса и по похожему проекту.
Фото: KV.EE
Чтобы как нельзя лучше соответствовать оригиналу, в доме буду деревянные полы, кованные металлические козырьки над дверями и балконами, жестяная крыша и деревянные окна с двойным остеклением.
Фото: KV.EE
Больше фото и информации находится на странице KV.EE.