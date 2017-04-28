Необычный дом в Нымме, который только кажется старинным

В ныммеском районе Рахумяэ находится дом, который напоминает виллу времен первой Эстонской республики, однако это - вполне себе современное многоквартирное здание.

Фото: KV.EE

Дело в том, что современный семиквартирный дом строится на месте находящегося там в 1922 году частного дома Марта Кульюса и по похожему проекту.

Фото: KV.EE

Чтобы как нельзя лучше соответствовать оригиналу, в доме буду деревянные полы, кованные металлические козырьки над дверями и балконами, жестяная крыша и деревянные окна с двойным остеклением.

Фото: KV.EE

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