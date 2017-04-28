Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Необычный дом в Нымме, который только кажется старинным

Анна-Лийса Метс
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: KV.EE

Мы привыкли в тому, что новые многоквартирные дома выглядят, как стеклянные кубики. Но этот ныммеский дом просто поражает своей архитектурой.

В ныммеском районе Рахумяэ находится дом, который напоминает виллу времен первой Эстонской республики, однако это - вполне себе современное многоквартирное здание.

Фото: KV.EE

Дело в том, что современный семиквартирный дом строится на месте находящегося там в 1922 году частного дома Марта Кульюса и по похожему проекту.

Фото: KV.EE

Чтобы как нельзя лучше соответствовать оригиналу, в доме буду деревянные полы, кованные металлические козырьки над дверями и балконами, жестяная крыша и деревянные окна с двойным остеклением.

Фото: KV.EE

Больше фото и информации находится на странице KV.EE.

Наверх