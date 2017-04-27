Неизвестный обстрелял кота из пневматики: полиция просит помощи в поимке садиста

По словам руководителя ветеринарной клиники Saurvet OÜ Катрин Урбан, в теле животного было две пули. «Одну пулю мы вытащили из предплечья. Вторая пуля находится вблизи позвоночника, но мы ее не достали», - объяснила Урбан. По ее словам, у животного была и третья рана, но там пуля прошла насквозь, передает Pärnu Postimees.

Ветеринар не сразу понял, что в кота стреляли. «Сначала думали, что кот подрался и из-за этого пострадал. Потом мы решили сделать рентген и обнаружили пули», - рассказала Урбан.

Она уверена, что кто-то намеренно стрелял в животное, об этом говорит количество пуль. Состояние кота оценивается как тяжелое, но глава ветеринарной клиники надеется, что он поправится.

По сообщению пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Марии Гоньяк, начато уголовное производство. Полиция просит всех, кто видел, как 25 апреля вечером на улице Вяйке-Вески стреляли в кота, просят позвонить по телефону5343 5613 и 444 6648 или написать письмо по адресу электронной почты marten.kostabi@politsei.ee.