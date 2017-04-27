Фельдшера уволили за пририсованные пациенту усы Гитлера

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, но известно о нем стало только сейчас. По данным издания, медработник Томас Вагнер синей шариковой ручкой пририсовал усы мужчине, госпитализированному с передозировкой наркотиками. После он отправил фото коллегам в групповой чат в WhatsApp с подписью «Жертва номер один. Сегодня: модные бородки». «О, как мирно он дремлет», — прокомментировал снимок один из товарищей Вагнера.

Кроме того, фельдшер загрузил в чат видеозапись, на которой неуважительно обращается с пациентом, лежащим поперек носилок в автомобиле скорой помощи, и смеется над ним. Через несколько дней Вагнер написал коллегам, что поступил неправильно и что так делать нельзя, а позже попросил удалить пересланные материалы.

Информация о произошедшем дошла до руководства медицинской организации «Йоханнитер», в которой работал Вагнер. «Мы видели фотографии и видео. После этого мы немедленно уволили его», — рассказал Daily Mail начальник учреждения Оливер Пич.

Сообщается также, что руководство «Йоханнитер» планирует подать официальную жалобу на Вагнера. Как утверждается, он не способен нести ответственность и надлежащим образом ухаживать за больными.