ОПЕК: план по сокращению добычи нефти выполнен на 98%

Запасы нефти в первом квартале, по словам генсека, росли медленнее, чем раньше. При этом излишки запасов в развитых странах снизились на 39 млн баррелей к среднему за пять лет уровню, сообщает newsru.com.

Баркиндо также отметил, что положительная динамика запасов нефти в США не отражает в целом ситуацию с запасами в мире. В то же время объем нефти в американских хранилищах также снижался в последние три недели.

Выход нефтеперерабатывающих мощностей из ремонта помогает рынку быстрее восстановиться, объяснил он. "Я вижу свет в конце тоннеля", - оптимистично подытожил генсек.

Напомним, ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении на полгода с 1 января своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня до 32,5 млн баррелей. 11 стран, не входящих в ОПЕК, 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода 25 мая в Вене.

Сокращение добычи нефти странами ОПЕК поддержало восстановление сланцевой отрасли США, кроме того, собственные новые проекты по добыче запустили Бразилия, Мексика и Канада, не связанные с картелем какими-либо договоренностями.

Чтобы сохранить баланс на рынке, потребуется увеличение спроса - на 300 тыс. баррелей в день со стороны Китая и столько же от других развивающихся стран, отмечалось в докладе ОПЕК по итогам марта.