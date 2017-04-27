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Эстонец на один день откроет кафе, продающее лакомства с коноплей

Rus.Postimees.ee
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Конопля. | ФОТО: Scanpix

В понедельник, 1 мая, по всей Эстонии пройдет День открытых дверей сельского туризма. В Валгаском уезде по этому случаю хозяин хутора Кунстимяэ Андрес Салум откроет на один день кафе, которое будет продавать продукты с коноплей.

Фермер выращивает коноплю последние пять лет. «В кафе мы будет предлагать различные лакомства с коноплей: например, хлеб с семечками конопли или печенье с коноплей, белым шоколадом и клюквой», - рассказал Салум. Кафе будет открыто только 1 мая с 10 до 14 часов.

Салум утверждает, что популяризирует товары с коноплей уже много лет и даже получил сертификат качества за один из своих продуктов.

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