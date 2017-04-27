Голландский пентхаус дочери Путина продается за 3 млн долларов

"Пентхаус площадью 7,5 тыс. квадратных футов занимает два верхних этажа здания, расположенного посреди живописных каналов "Крымского округа" (по-голландски Krimwijk) в Ворсхотене, пригородной зоне недалеко от Гааги и университетского города Лейден", - говорится в статье, которую реферирует "Инопресса".

"В апартаментах имеется шесть спален и терраса, согласно описанию на риэлтерском сайте Funda. Он продается примерно за 3 млн долларов и доступен в настоящий момент", - пишет журналистка София Лотто Персио.

"Мария Путина, по сообщениям, уехала из страны в 2014 году, после крушения самолета MH17 на Восточной Украине, вина за которое приписывается пророссийским сепаратистам, что ухудшило отношения между Россией и Нидерландами", - говорится в статье.

"Нынешнее местонахождение дочери Путина и ее мужа неизвестно. В январе 2016 года российский журнал New Times написал, что они проживают в Москве, променяв вид голландских каналов на вид американского посольства", - заключает Персио.