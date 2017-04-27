Скандальная авиакомпания пообещала пассажирам по 10 тысяч долларов за отказ от полета

В общей сложности авиакомпания объявила о десяти нововведениях в политике клиентского обслуживания на фоне недавнего скандала с пассажиром Дэвидом Дао.

Так, United Airlines обязуется прибегать к помощи сотрудников правоохранительных органов на своих рейсах только в случае возникновения угрозы безопасности. Кроме того, пассажиров больше не будут удалять из лайнера против их воли, пишет lenta.ru.

Также будет создана система помощи пассажирам, согласившимся изменить маршрут перелета при отсутствии свободных мест в самолете. Кроме того, авиакомпания пообещала сократить количество случаев овербукинга. Она обязалась изменить правила перевозки своих сотрудников: места в лайнерах отныне будут выделяться для них как минимум за час до отправления.

Инцидент с доктором Дао произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго. Мужчину с применением силы сняли с переполненного рейса, в итоге ему потребовалась пластическая операция. Из-за этого скандала капитализация United Airlines снизилась на 750 миллионов долларов.