Российский корабль получил пробоину при столкновении в Черном море и затонул

«Судно „Лиман“ от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло», - сообщили в военном ведомстве РФ.

«Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота „Лиман“ в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве особо подчеркнули, что сообщения пропавших без вести членах экипажа не соответствуют действительности.

Как добавили в Минобороны, к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно «Улус-стар», которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ. В четверг в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море он получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

В свою очередь турецкие СМИ сообщают, что российский корабль получил пробоину в результате столкновения с судном под флагом Того, которое перевозило скот.

Турецкое агентство «Доган» утверждает со ссылкой на местных чиновников, что причиной столкновения послужил густой туман в данном районе.

По данным агентства, премьер Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, чтобы обсудить произошедшее.