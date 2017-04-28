Фото: одна из самых серьезных экологических проблем в мире решается с помощью небоскребов

Вот такой вертикальный лес впервые был построен в Милане в 2014 году. Задачей засаженного деревьями и травами небоскреба было способствовать увеличению выработки кислорода в условиях загазованного городского пространства.

Фото: Scanpix/Reuters

На фасаде одного дома было высажено 1100 деревьев и 2500 других растений. Один такой дом должен производить 60 килограммов кислорода в день и очищать 25 тонн воздуха от углекислого газа в год.

Фото: Scanpix/Caters News Agency

Неудивительно, что первой страной, заинтересовавшейся итальянским опытом, стал Китай. Города этой страны считаются одними из самых экологически неблагополучных в мире, поэтому китайцы надеются, что данная идея поможет им решить эту насущную проблему. Они начали строить сразу три дома.

Квартира в таком доме. Вид изнутри. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Дома в Китае должны быть готовы в 2018 году. В одном из них расположится отель. КНР не остановится на трех первых постройках, таких полезных небоскребов должно быть больше. Проявили к проекту интерес и другие страны, в которых имеются аналогичные проблемы.