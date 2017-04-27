Фото: полиция разыскивает двух наркопреступников

Молодые люди, признанные виновными в наркопреступлениях, уклоняются от назначенных им наказаний.

Александр не явился в тюрьму для отбывания наказания, а Руслан нарушил требования контроля за поведением и не показывался работнику службы пробации.

Полиция просит всех, кто видел этих мужчин или у кого есть информация об их местонахождении, сообщить об этом по инфотелефону полиции 612 3000 или по экстренному номеру 112.