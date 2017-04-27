Репс: Эстонии нужны высококвалифицированные люди, умеющие постоянно учиться

Майлис Репс подчеркнула, что чрезвычайно важно учитывать результаты анализов OSKA, потому что за ошибки, допущенные при планировании числа учебных мест и сфер деятельности, в будущем придется расплачиваться учащимся и налогоплательщикам.

«Сколько людей и с какими навыками смогут в будущем найти работу – эти показатели следует учитывать при составлении государственного заказа на уровневое обучение профессионального образования или курсы повышения квалификации для взрослых, при заключении административных договоров с высшими учебными заведениями, а также при планировании консультаций по карьере. Нельзя забывать о том, что люди получают образование для будущего, а не только для настоящего. Для того, чтобы в Эстонии появились и прижились быстроразвивающиеся сферы деятельности, для того, чтобы выполнять требующую серьезных знаний и хорошо оплачиваемую работу, нам нужны высококвалифицированные люди, умеющие постоянно учиться», – отметила министр Репс.

Начиная с этого года в административные договоры, заключаемые с высшими учебными заведениями, добавлен пункт о том, что при составлении учебных программ и организации учебного процесса высшие учебные заведения учитывают результаты и рекомендации рапортов OSKA о соответствующей сфере деятельности, а при открытии или закрытии учебных программ будут учитываться и прогнозы о том, люди с каким высшим образованием понадобятся нам в ближайшие десятилетия.

В сфере профессионального образования рекомендации OSKA будут учитываться при составлении государственного заказа на уровневое обучение профессионального образования. И профессиональные учебные заведения, и высшие учебные заведения будут учитывать эти рекомендации при планировании курсов повышения квалификации и разработке их программ.

К рапортам OSKA в разных областях при составлении своих программ деятельности и развития будут обращаться и другие министерства.

Первые исследования OSKA были готовы в апреле 2016 года, на данный момент уже составлены рапорты о сферах информационно-коммуникационных технологий, лесоводства и деревообрабатывающей промышленности, финансового учета, социальной работы, металлической и машинной промышленности. Также был опубликован обзор тенденций будущего «Работа и навыки 2025» ("Töö ja oskused 2025") и обзор рынка труда в Эстонии «Рынок труда Эстонии сегодня и завтра» ("Eesti tööturg täna ja homme").

В 2017 году будут готовы исследования в областях здравоохранения, энергетики, добычи полезных ископаемых, а также химической, резиновой, пластиковой промышленности, промышленности строительных материалов. В течение пяти лет прогнозы относительно того, в какой рабочей силе возникнет потребность и какими навыками должны будут обладать люди, будут составлены для всех видов экономической деятельности государства.

Цель системы мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в рабочей силе и навыках OSKA заключается в том, чтобы как можно лучше согласовать нужды общества и систему образования.